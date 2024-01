L’Italia in Orbita. Walter Villadei verso la ISS con Axiom Space

“In valigia ho messo alcune foto di famiglia, la bandiera del mio corso di Accademia in Aeronautica Militare e il Tricolore, il simbolo di questa missione che vuole portare nello spazio e dare voce alle eccellenze italiane”. Parola di Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica militare italiana e astronauta di professione pronto a volare nello spazio con Axiom-3, terza missione della compagnia privata texana Axiom Space verso la Stazione spaziale internazionale. Un equipaggio composto da 4 astronauti, questa volta tutti europei, la raggiungerà a bordo di una navetta Crew Dragon targata Space X, con un lancio previsto per il 17 gennaio dalla base di Cape Canaveral, in Florida.

Villadei sarà l’ottavo italiano a volare nello spazio, protagonista di una missione che definisce come “una finestra sul futuro” e che a suo avviso rappresenta un’enorme opportunità per dimostrare che l’Italia può mettere in pratica un nuovo approccio ai voli commerciali e garantire maggiori opportunità a tutta la comunità scientifica e industriale.

Villadei: "Dietro tutti gli astronauti c'è un grande team"

“Gli astronauti – sottolinea Villadei -sono solo la punta dell’Iceberg. Dietro di noi c’è un grande team che ci supporta nella preparazione verso lo spazio. Nel mio caso si tratta innanzitutto dell’Aeronautica militare con tutto il kown-how specifico e consolidato nel training a cui mi sono sottoposto in questi anni. Ma per questa missione c’è tutto un sistema che ha fatto squadra e come membro dell’aeronautica farò del mio meglio in tutti gli obiettivi che vogliamo raggiungere a bordo della Stazione spaziale internazionale. Si tratta di una missione di due settimane in cui avremo un programma molto intenso, dovremo lavorare sodo e adattarci. Sarà il mio primo volo verso lo spazio e non vedo l’ora di vedere come si vive a bordo della ISS”.