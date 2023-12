Science, Please: Pumba, il maialino che ha cambiato il mondo

Può un maialiano cambiare la vita di un uomo? Il piccolo Pumba c'è riuscito. E' entrato nella vite di Charley e Anna aiutandoli nei momenti più difficili. Lui, Pumba, nato con una malattia genetica è diventato un punto di riferimento e una star dei social. A gennaio di quest'anno Pumba è morto. Oggi la sua family lo ricorda in un piccolo libro pieno di amore e consigli di vita. Charley e Anna si raccontano a Science, Please il podcast di scienza e medicina di Sky TG24 ascolta articolo

Ascolta qui la nuova puntata di Science, Please con l'intervista a Charley e Anna C'era una volta un maialino e in un certo senso c'è ancora. Sì perché quando ho intervistato Charley e Anna era come se Pumba fosse lì accanto a loro, facendo uno di quei grugniti che tanti, tantissimi hanno imparato a riconoscere sui social come fosse un membro della loro di famiglia. Ma la famiglia di Pumba sono stati in primis Charley, Anna e gli altri loro animali: la gatta Alaska e la cagna Laika, che con Pumba sono cresciuti accompagnandolo nella sua breve ma intensissima vita. Pumba se n'è andato all'improvviso lo scorso gennaio, provocando specie a Charley un dolore enorme. Lui che lo aveva strappato da un destino segnato dalla sua malattia genetica e che in cambio aveva però avuto tantissimo da questo piccolo, piccolissimo maialino.

L'intervista per il Podcast Science, Please alla Triennale di Milano

La sfida vegan di Charley e Anna Charley e Anna sono attivissimi sui social, sfiorando ormai i 400mila follower solo su Instagram. Charley inoltre gestisce l'agriturismo di famiglia nel vicentino, che he deciso di rendere corente con le sue convinzioni etiche ed alimentari. "La cosa è cambiata quando ho preso io le redini dell'agriturismo. Sono riuscito a fare questo cambiamento, grazie ai social che mi hanno permesso di mostrare le mie idee sul rapporto con gli animali e poi ovviamente convincendo mio padre !" Così Charley racconta a Science, Please come il suo agriturismo sia diventato da tradizionale a 100% vegano, una sfida in una zona ancora agricola lontana dai grandi centri urbani. E proprio nei pressi dell'Agriturismo è appena nata Oasi Pumbino un luogo in cui sono accolti animali abbandonati o feriti o scampati agli allevamenti.

Charley e Anna con Alaska, Laika e l'ultima arrivata: la maialina Maki. Da Facebook

L'ultima lezione di Pumba Tutto questo amore adesso è condensato in un libro "L'ultima lezione di Pumba", adatto ai grandi ma che ha un occhio particolare anche per i più piccoli grazie a un linguaggio semplice e diretto e pieno di messaggi positivi sull'amore e l'amicizia fra uomini e animali. Un inno alla diversità, un invito a non perdere le speranze anche nei momenti più bui perché tutti ce la possono fare come dimostra la storia di questo incredibile maialino. "Queste presentazioni del libro ci fanno capire che Pumba ha lasciato tanto ha tante persone" racconta Anna mentre fuori dal salone d'onore della Triennale centinaia di persone attedono di entrare. "Noi abbiamo narrato una vera storia d'amore e secondo me il fatto che abbiamo raccontato in un modo nuovo il rapporto che si può avere con un maiale, ha fatto riflettere le persone su tanti aspetti delle loro vite". A dimostrazione di tutto questo nelle loro di vite da qualche mese è arrivata una nuova maialina, Maki che è già diventata inevitabilmente la nuova star della famiglia.