Science Please, lotta alla Malaria: pesa il cambiamento climatico

Nel 2022 249 milioni di persone si sono ammalate di malaria nel mondo, 5 in più rispetto al 2021 e ben 16 milioni in più rispetto all’epoca pre-covid. Sono i numeri del rapporto 2023 diffuso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Molteplici le cause di questo incremento. A partire dalla resistenza che le zanzare anofele, portatrici del microrganismo responsabile della malattia, hanno sviluppato nei confronti di pesticidi e farmaci. Ma a favorire la crescita sono soprattutto i cambiamenti climatici: in particolare: l’aumento delle temperature, gli alti tassi di umidità e la crescita delle precipitazioni che creano microclimi ideali per la proliferazione della zanzara malarica. Ci sono poi eventi estremi come le inondazioni in Pakistan del 2022 che hanno avuto impatti immediati, quintuplicando i casi nel Paese lo scorso anno. A pesare, seppure indirettamente, anche il Covid-19 che ha provocato ritardi sia nelle cure che nell’allocazione delle risorse