I piccioni risolvono i problemi in modo simile all’IA: la ricerca

Un recente studio, citato dal “ The Guardian ”, ha scoperto che il modo in cui i piccioni risolvono i problemi è simile a quello che utilizzerebbe l’intelligenza artificiale.

Lo studio su 24 piccioni

Spesso considerati fastidiosi, i piccioni sono in realtà animali piuttosto intelligenti tanto che possono ricordare volti, percorrere percorsi complessi e persino salvare vite umane. Nello studio in questione, pubblicato sulla rivista “iScience”, a 24 piccioni sono stati assegnati una serie di esercizi visivi da svolgere. Da qui i ricercatori hanno compreso che il meccanismo utilizzato dai volatili per compiere le scelte corrette è simile al metodo utilizzato dai modelli di intelligenza artificiale che operano sulle previsioni. "Il comportamento dei piccioni suggerisce che la natura ha creato un algoritmo altamente efficace nell'apprendimento di compiti molto impegnativi", ha spiegato Edward Wasserman, coautore dello studio e professore di psicologia sperimentale presso l'Università dell'Iowa.

I test utilizzati

I ricercatori, su uno schermo, hanno proposto ai piccioni stimoli diversi, come linee di varia larghezza o anelli di differenti dimensioni. Ogni uccello doveva, con il becco, toccare un pulsante a destra o a sinistra per decidere a quale categoria appartenesse l’oggetto mostrato. Chi azzeccava veniva “premiato” con del cibo, mentre chi sbagliava no. "I piccioni imparano attraverso prove ed errori", ha raccontato Brandon Turner, autore principale dello studio e professore di psicologia presso la Ohio State University. Sottolineando come durante gli esperimenti, i piccioni abbiano migliorato la loro capacità di compiere scelte giuste dal 55% al 95% delle volte nei casi più facili. Mentre, di fronte a sfide più complesse, la loro precisione è aumentata dal 55% al 68%.