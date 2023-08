6/8 ©Ansa

Ecco perché ogni mese la Luna piena cade in un giorno diverso rispetto al mese precedente. Ogni 2,7 anni, questo scarto porta a un plenilunio in più e quindi a un anno in cui la Luna piena avviene 13 volte invece che 12. Ciò significa anche che ci sarà un mese di quell’anno con due pleniluni