Meteorite avvistato nel Cremonese, possibili frammenti a Sospiro

Alcuni dei frammenti della meteora che lo scorso 24 maggio, poco dopo la mezzanotte, ha illuminato i cieli del Nord Italia, venendo avvistata dalla Toscana al Piemonte fino al Veneto, potrebbero essere caduti nel Cremonese. A indicare questa ipotesi sono state le analisi preliminari condotte da Prisma , la Prima Rete Italiana per lo Studio delle Meteore e dell'Atmosfera dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. "Nel caso in cui qualche frammento abbia raggiunto il suolo, hanno spiegato gli esperti - la parte più consistente potrebbe essere caduta nel Comune di Sospiro, a Est di Cremona, mentre altri frammenti più piccoli potrebbero essere disseminati lungo il Po, nel territorio dei Comuni di San Daniele Po e di Pieve d'Olmi".

Se verrà confermata la notizia, pronte squadre di ricerca

Gli esperti di Prisma ora raffineranno i calcoli e cercheranno di circoscrivere l'area interessata dalla possibile caduta, generalmente un'ellissi estesa per qualche chilometro lungo i due assi principali. Nel caso in cui i calcoli rafforzassero l'ipotesi di una caduta al suolo, verranno organizzate in loco squadre di ricerca aperte anche a volontari che verranno appositamente formati e che potranno affiancare gli esperti nella 'caccia al meteorite di mezzanotte'.