Tracce di acqua su una rara cometa, la scoperta del telescopio Webb

Nuova scoperta nello spazio. Grazie al telescopio Webb della Nasa, gli astronomi hanno potuto confermare per la prima volta la presenza di acqua attorno a una cometa nella fascia principale degli asteroidi. Si tratta di una svolta scientifica importante per gli scienziati del sistema solare che si occupano proprio dello studio delle origini dell’acqua che ha reso possibile la vita sulla terra e che continuano a cercarla anche sugli altri corpi spaziali. In questo caso, sulla rara cometa l’acqua è presente sotto forma di vapore acqueo.

Le scoperte del telescopio Webb Usando lo strumento NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) di Webb, il telescopio spaziale della NASA/ESA/CSA, gli astronomi hanno potuto dimostrare che l'acqua del sistema solare primordiale può essere conservata come ghiaccio in quella regione. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature ma il rilevamento dell’acqua porta ora ad altre domande: ad esempio, a differenza di altre comete, la cometa 238P/Read non presentava tracce rilevabili di anidride carbonica.

L'astronoma: "Aiuto a comprendere altri sistemi planetari" "Il nostro mondo inzuppato d'acqua, brulicante di vita e unico nell'universo per quanto ne sappiamo, è qualcosa di misterioso - non siamo sicuri di come tutta quest'acqua sia arrivata qui", ha dichiarato Stephanie Milam, Webb Deputy Project Scientist for Planetary Science e coautrice dello studio. "Comprendere la storia della distribuzione dell'acqua nel Sistema Solare - ha aggiunto - ci aiuterà a comprendere altri sistemi planetari e se potrebbero essere sulla buona strada per ospitare un pianeta simile alla Terra".

