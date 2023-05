Il telescopio James Webb trova il pianeta fantasma Fomalhaut-b

Il pianeta fantasma da anni al centro del dibattito scientifico

Fomalhaut è una delle stelle più luminose del cielo notturno, nota come 'la bocca della balena', e da anni è al centro di un animato dibattito scientifico, sin da quando nel 1983 il telescopio spaziale Iras osservò quel che secondo molti erano i segni inequivocabili della presenza di un disco circumstellare, ossia polveri e detriti al cui interno erano presenti pianeti in formazione. Nel 2008 alcuni ricercatori riuscirono a osservare un puntino luminoso che venne identificato come un pianeta, il primo ad essere mai stato fotografato in modo diretto nella luce visibile. Ma quell'interpretazione venne contestata da molti astronomi, tra cui anche Gáspár, in quanto il presunto pianeta non era invece visibile in altre lunghezze d'onda, risultava di fatto un fantasma.