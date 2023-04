Il telescopio Webb cattura la collisione delle galassie Arp 220. FOTO

Si trovano a 250 milioni di anni luce di distanza dalla Terra, nella costellazione del Serpente. Si tratta della più luminosa delle fusioni galattiche osservate più 'vicine' al nostro pianeta. L'impatto è iniziato circa 700 milioni di anni fa ascolta articolo Condividi

Una delle ultime immagini catturate dal telescopio spaziale James Webb mostra un brillantissimo starburst, tecnicamente una regione dell’universo in cui vi è un tasso di formazione stellare enormemente alto. L'esplosione luminosa è innescata dalla collisione di due galassie a spirale conosciute come Arp 220. Il fenomeno di fusione galattica ha generato un bagliore infrarosso che contiene la luce di oltre 1 trilione di soli. Per fare un confronto, la galassia della Via Lattea ha una luminosità che è l'equivalente di circa 10 miliardi di soli.

Si tratta della fusione galattica più luminosa tra quelle vicine alla Terra Arp 220 si trova nella costellazione del Serpente, a 250 milioni di anni luce di distanza dal nostro Pianeta, ed è la più luminosa tra le fusioni galattiche più vicine alla Terra. Queste due galassie iniziarono a scontrarsi circa 700 milioni di anni fa. Nell'area sono stati individuati circa 200 massicci ammassi stellari e sono presenti anche alcuni resti di supernova (circa 100). La regione che si estende per 5.000 anni luce, che è circa il 5% del diametro della Via Lattea. Eppure, astronomicamente parlando, c'è abbastanza gas in questa piccola zona dell’Universo per sostituire tutto quello contenuto nell'intera Via Lattea. approfondimento Webb scopre 6 galassie che possono cambiare ipotesi su inizio universo

Webb ha individuato code dovute all'impatto tra le due galassie Il telescopio spaziale Hubble aveva documentato per primo i nuclei delle due galassie originali esistenti a 1.200 anni luce di distanza. Ogni nucleo ha un anello di formazione stellare rotante che rilascia la luce infrarossa che il potente telescopio Webb è in grado di visualizzare in ogni dettaglio. La nuova immagine, infatti, rivela la presenza di code di colore blu formate da materiale che si allontana dalle galassie a causa della gravità, conseguenza della collisione. vedi anche Nasa, il telescopio Webb rivela un asteroide grande come il Colosseo

NASA, ESA, CSA, STScI, Alyssa Pagan (STScI)