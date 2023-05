Batterio dell'epoca dei Neanderthal riportato in vita per la prima volta: ecco perché

Ricostruire i genomi batterici di agenti patogeni precedentemente sconosciuti risalenti al Pleistocene: Questo l'obiettivo a cui è stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati del Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology, del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology e dell'Università di Harvard. Il team ha esaminato il tartaro nei denti di 12 uomini di Neanderthal vissuti tra 102 e 40 mila anni fa, 34 umani vissuti tra 20 mila e 150 anni fa e 18 individui moderni. La ricerca, guidata dagli Istituti tedeschi Leibniz e Max Planck per l'antropologia evolutiva di Lipsia, ha permesso di riportare in vita le molecole prodotte un tempo da questi batteri, che potranno aiutare a progettare farmaci e antibiotici del futuro.