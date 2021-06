Scienza, scoperto fossile Neanderthal che riscrive evoluzione umana

I reperti ritrovati sono risalenti a 140mila anni fa e indicano che i nostri 'cugini' si sono evoluti non solo nel continente europeo, come si pensava, ma anche in Medio Oriente Condividi:

In Israele sono stati scoperti nuovi fossili di Neanderthal che possono riscrivere la storia dell'evoluzione umana. I reperti, risalenti a 140mila anni fa, indicano infatti che l'evoluzione di questi nostri 'cugini' non è maturata solo nel continente europeo ma anche in Medio Oriente.

Collaborazione tra università israeliane e italiane vedi anche Uomo di Neanderthal, le immagini inedite dei resti trovati al Circeo La scoperta, pubblicata su Science guidati, è il frutto della collaborazione tra i ricercatori dell'Università di Tel Aviv e Hebrew di Gerusalemme e quelli italiani della Sapienza di Roma e dell'Università di Firenze.

Resti databili a circa 140mila anni fa approfondimento Neanderthal, i neonati svezzati come nell’Homo sapiens: lo studio "L'elemento cruciale di questo ritrovamento è in particolare la datazione, circa 140mila anni fa in quella che viene definita la fine del Pleistocene medio", ha spiegato Giorgio Manzi, della Sapienza e uno degli autori di uno dei due lavori. Una fase che rappresenta una fase di passaggio per l'evoluzione umana, una transizione da forme di Homo arcaiche verso le forme più moderne come i Sapiens o i Neanderthal.