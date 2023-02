In inverno bisogna dormire di più, lo dice la scienza. LO STUDIO

Gli esseri umani non vanno in letargo, ma in inverno accade comunque qualcosa che gli somiglia molto: dormiamo di più, in particolare nella fase Rem, quella in cui sogniamo, e abbiamo quindi bisogno di più ore di riposo. La conferma arriva da uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Neuroscience e guidato dall'Università di medicina Charité di Berlino, che ha coinvolto 188 persone con problemi legati alla qualità del sonno.

Adattare gli orari alla stagione invernale

Secondo i ricercatori, si potrebbero adattare gli orari di lavoro e di scuola in base alla stagione, permettendo quindi di svegliarsi più tardi nei mesi invernali, oppure bisognerebbe abituarsi ad andare a dormire un po' prima durante la stagione più fredda. I partecipanti allo studio vivono in un ambiente urbano, quindi con scarsa esposizione alla luce naturale ed elevato inquinamento luminoso, fattori che dovrebbero alterare i comportamenti legati alla stagionalità e alla quantità di luce.