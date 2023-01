Samantha Cristoforetti: "Mi occuperò della stazione orbitante Gateway"

“Io sono tornata dalla Stazione spaziale da pochi mesi e adesso sono nella fase di post-flight”, racconta Samantha Cristoforetti che parla dei suoi prossimi progetti nello spazio. “C'è un'attività abbastanza intensa di comunicazione sulla missione, fino alla metà della primavera”, dichiara l’astronauta italiana. “Poi inizierò a occuparmi in parte di Gateway che è questa stazione spaziale che costruiremo nei prossimi anni in orbita attorno alla luna e per la quale Esa (l'Agenzia spaziale europea), con un contributo molto importante dell'Italia, costruisce un modulo abitativo, che è il modulo abitativo principale”. Ma non è finita qui. “Poi quest'anno credo che cercherò di dare il mio contributo allo Space Summit, questo grande Summit che abbiamo a fine anno" conclude Samantha Cristoforetti.