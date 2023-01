Tempesta solare geomagnetica tra il 19 e il 20 gennaio: che cos'è

Le possibili conseguenze

Nel caso in questione il Sole avrebbe sprigionato due flussi di particelle in direzione del nostro pianeta. Soltanto uno dei due, quello previsto tra oggi e domani, colpirà la Terra. Le conseguenze per le attività umane dovrebbero dunque essere meno gravi del previsto.

Gli esperti prevedono infatti una tempesta geomagnetica di livello 1, il più basso in una scala che arriva fino al livello 5. Nel caso si verificasse un evento di quest'ultimo tipo le conseguenze per il nostro pianeta sarebbero catastrofiche. Il flusso farebbe infatti piazza pulita di tutti i sistemi di comunicazione in vigore, distruggendo le comunicazioni satellitari, internet, le linee elettriche e le infrastrutture energetiche.

Una tempesta come quella attesa per le prossime ore, invece, non desta particolari preoccupazioni per gli esperti, tanto che se ne verificano in media circa duemila per ogni ciclo solare. Dovrebbe infatti provocare al massimo lievi danni a piccole linee elettriche e un abbassamento delle latitudini in cui saranno visibili le auroree boreali e australi. Potrebbero assistere a cieli notturni illuminati gli abitanti di Seattle, Chicago e Boston negli Stati Uniti oltre agli australiani e i neozelandesi.

Le conseguenze più evidenti potrebbero manifestarsi nel comportamento degli animali. Molti di essi, infatti, si basano sui campi magnetici terrestri per orientarsi e potrebbero dunque perdere il proprio orientamento in caso di alterazioni anche minime. È il caso delle balene grigie e di molti altri cetacei, ma anche di diversi uccelli come i pettirossi, rettili come le tartarughe marine, pesci come i salmoni e insetti come le formiche e le api, che potrebbero manifestare comportamenti anomali a causa del flusso elettromagnetico proveniente dal Sole.