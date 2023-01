Arriva la cometa di Neanderthal, come e dove vederla

Sarà necessario solo un binocolo per osservare la "Cometa verde", chiamata così per la scia luminosa, che comparirà nuovamente nel cielo in queste settimane

Conosciuta anche come la "cometa di Neanderthal" perché l'ultima volta che si fece vedere fu 52.000 anni fa in era paleolitica, la cometa C/2022 E2 ZTF tornerà in questi giorni ad attraversare il cielo. Basterà usare un comune binocolo, meglio se lontano dalle luci della città e dal disturbo della Luna, per ammirarla in tutto il suo splendore.