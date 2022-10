Nikon Small World, l'immagine della formica al microscopio è virale

Nella famosa favola di Esopo i più preferiscono alla cicala, l’operosa formichina. Ma dopo questa foto tanti si potrebbero ricredere, perché non sembra certo un piccolo insetto inoffensivo, ma ha l’aspetto piuttosto inquietante. Si tratta di uno scatto del fotografo naturalista Eugenijus Kavaliauskas, che ha partecipato al Nikon Small World, competizione che da oltre 50 anni premia chi fotografa l’invisibile, ovvero di avvale di microscopio o lenti macro estreme che permettono di vedere ciò che, a occhio nudo, non appare. Nella foto è ritratta una formica appartenente al genere Camponotus: che racchiude due specie, Ligniperda e Herculeanus meglio conosciute come “formica carpentiere” e “formica ercole”.

La foto è diventata virale

leggi anche

Comedy Wildlife Photography Awards 2022, selezionate le migliori foto

La foto, che al concorso non ha vinto, ma è rientrata tra le immagini che si sono distinte è diventata virale sul web. Mentre l'aspetto della formica è piuttosto coerente, Kavaliauskas ha aggiunto dei dettagli per rendere la sua opera più d’impatto. In particolare quei punti rossi che sembrano assomigliare a degli occhi infernali, sono "semplicemente" le basi delle antenne della formica. Gli occhi, infatti, si trovano più indietro, avvolti dalla vignettatura dell'immagine. Il resto è tutto reale: Kavaliauskas ha utilizzato un obiettivo 5x per realizzare lo scatto.