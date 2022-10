Samantha Cristoforetti rientra sulla Terra: stanotte partenza dall'Iss

Scienze

In uno degli ultimi filmati postati sul social, AstroSamantha ha spiegato come si mangia nello spazio. Ha detto che i cibi deperibili sono banditi perché ci sono solo dei piccoli frigoriferi e nessun freezer, fatta eccezione per quelli che vengono usati a scopi scientifici. “Ogni alimento deve essere a lunga conservazione, ancora meglio se può essere reidratato”, ha proseguito, spiegando che nei pacchetti viene indicato in russo o in inglese come deve essere poi preparato un determinato cibo nello spazio