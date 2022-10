Missione Artemis I sulla luna, la Nasa ha una nuova data per il lancio

Scienze

La partenza era fissata alle 14.33 ora italiana, per il viaggio verso la Luna. Lo stop è stato causato dall'impossibilità di riparare il guasto nel terzo motore RS-25 del lanciatore Sls, come ha annunciato la Nasa

Il lancio di oggi della missione Artemis 1 è stato annullato per l'impossibilità di riparare il guasto nel terzo motore RS-25 del lanciatore Sls. Lo ha annunciato la Nasa. Il lancio potrebbe dunque slittare al 2 settembre: la finestra si dovrebbe aprire alle 18:48 ora italiana per una durata di 120 minuti. Quello di Artemis è un nuovo progetto che punta a riportare l'essere umano sulla Luna per poi programmare un viaggio su Marte. Ci saranno varie fasi -quella di oggi era la prima- e il ritorno degli astronauti sul satellite è stato programmato per il 2025