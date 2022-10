Lanciata navetta Crew Dragon, a bordo anche astronauta russa

Lanciata dal Kennedy Space Center in Florida la navetta Crew Dragon Endurance della SpaceX, che per conto della Nasa porta sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) i quattro membri della missione Crew-5: la prima astronauta russa su una navetta americana da 20 anni a questa parte, Anna Kikina, la prima comandante donna di un volo commerciale nonché prima nativa americana nello spazio, Nicole Aunapu Mann, il veterano dell'agenzia spaziale giapponese Koichi Wakata e l'astronauta della Nasa Josh Cassada. L'aggancio alla Iss è previsto alle 22:57 (ora italiana) di giovedì 6 ottobre. La missione in orbita durerà circa cinque mesi.