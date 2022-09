Luna, la Nasa annulla di nuovo il lancio di Artemis 1

Nuovo rinvio per il lancio di Artemis 1, la missione spaziale senza equipaggio che avrebbe dovuto fare da apripista per il ritorno dell'uomo sulla Luna. La decisione di sospendere il lancio, atteso per il 27 settembre, è stata presa dalla Nasa per motivi di sicurezza: una violenta tempesta tropicale, chiamata Ian, si sta infatti dirigendo verso il sito di lancio Cape Canaveral, in Florida. I forti venti, secondo i tecnici, potrebbero compromettere la stabilità del lanciatore Space Launch System.