Tempesta solare prevista oggi sulla Terra a causa di un buco nel Sole

Prevista nelle prossime ore, come reso noto dal bollettino del centro di meteorologia spaziale della Noaa. Non dovrebbero, tuttavia, verificarsi disagi a internet e alle comunicazioni

In arrivo una tempesta solare diretta verso il nostro Pianeta nelle prossime ore. Il bollettino della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) mette in guardia circa uno "scossone geomagnetico". In pratica avvenie che dalla corona del Sole si stacca materia che, a sua volta, genera un forte vento solare che coinvolge anche la Terra.