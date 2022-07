Tra la pura curiosità degli appassionati di astronomia e Oroscopo, e chi invece guarda ai suoi movimenti per questioni di carattere pratico – sia esso l’impiego in agricoltura, tra semina e coltura dei frutti estivi, routine di bellezza e quant’altro – ecco spiegato come la Luna ci accompagnerà nel mese estivo per eccellenza. Scopri il calendario lunare di luglio 2022 che per l’occasione ospita una Luna Nuova, ma anche la cosiddetta Luna Piena del Cervo che quest’anno sarà ancora più speciale perchè Superluna.

Il più famoso satellite terrestre, darà a luglio un vero e proprio spettacolo sul nostro Pianeta. Il calendario lunare del settimo mese di questo 2022 inizia ufficialmente il 7 luglio, quando la Luna si trova nel suo primo quarto di fase crescente . Difatti la Luna inizierà il suo percorso di crescita con il primo giorno del mese, per proseguire fino al 12 luglio e culminare nel giorno successivo, con l’esibizione della Luna Piena . Si tratta di un momento assolutamente particolare per il calendario lunare, non solo di luglio ma di tutto l’anno visto che, quella che gli abitanti della Terra potranno vedere dal Pianeta, sarà la Luna Piena del Cervo , ancora più speciale perché Superluna , distante cioè solamente 357.418 km da noi. Ma lo spettacolo della natura non finisce qui, con il noto satellite che riprende la sua fase calante dal 14 al 27 luglio, con l’ultimo quarto previsto per il 20 luglio e la Luna Nuova che troverà invece spazio il 28esimo giorno del mese. Da quel momento, il satellite ritornerà a crescere alla vista dalla Terra in tutto il suo splendore luminoso, dal 29 al 31 luglio, proprio prima che inizi ufficialmente il calendario lunare di agosto.

Perché la Luna Piena di luglio è detta Luna Piena del Cervo

Molti, leggendo questo articolo, si staranno chiedendo da dove arrivi il curioso nome associato alla Luna Piena che farà capolino il 13 luglio, detta Luna Piena del Cervo. Una dicitura che pare provenire dalla più antica tradizione stelle e strisce che si rifà ai mesi in cui nei territori più montani del continente americano, spuntano le nuove corna ai cervi. Ma la Luna Piena di luglio è conosciuta anche come Luna Piena dei Temporali che in questo mese, in America così come in svariate altre aree del globo, sono spesso più frequenti e dovuti ad un vero e proprio cambio stagionale. Non mancano poi i Cree – famosi popoli indigeni che per molto tempo nella storia hanno abitato le terre dell’America del Nord – secondo i quali la Luna Piena di luglio era Luna Muta. Per le altre tribù la luna piena assumeva invece altri curiosi nomi, a partire da Luna di Salmone per i Tlingit, Luna di Bacche per il popolo degli Anishinaabe e Luna di Lampone per gli Algonchini e Ojibwe.