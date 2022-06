Sistema solare: 5 pianeti allineati a giugno, come e quando vederli

Spettacolo in cielo a giugno. Per tutto il mese è possibile vedere un fenomeno astronomico particolare, prima dell'alba: cinque degli otto pianeti del nostro sistema solare sono allineati e non più disposti nel loro ordine naturale rispetto al Sole. Si tratta dei seguenti pianeti: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Un fenomeno che non accade spesso. L’ultimo in ordine di tempo risale al 2004. La novità di quest’anno, fanno sapere gli esperti, è la distanza molto ridotta tra Mercurio e Saturno.