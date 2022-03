Ritrovato in Antartide il relitto della nave Endurance di Shackleton

Endurance è il nome della nuova navetta Crew Dragon di SpaceX e un termine che rimanda ad un'incredibile avventura: quella della nave Endurance 22. La missione nel 1915 aveva l'obiettivo di attraversare a piedi e con le slitte il Polo Sud. Un'impresa, quella del capitano Ernest Shackleton che sembrava alla portata. A bordo dell'Endurance, 27 persone dell'equipaggio e un esercito di cani da slitta. La nave, rimase tuttavia intrappolata nei ghiacci. Una morsa che la fece precipitare e rimanere per più di un secolo a 3.000 metri sotto un tratto di mare tra i più freddi del pianeta. Tutti gli uomini della spedizione più di un secolo fa riuscirono ad abbandonare la nave prima che affondasse. Dovettero eroicamente resistere su un blocco di ghiaccio alla deriva per quattro mesi. Un'impresa imprevista ma epica. Vissuta e superata senza radio, senza attrezzature tecniche, fino all'arrivo dei soccorsi. I 28 membri dell'equipaggio si salvarono. Lo fecero a meno 30 gradi sotto zero, sulla banchisa e in preda ai venti.

Tutto merito del Rover

A distanza di 107 anni, la spedizione Endurance22, organizzata dal Falklands Maritime Heritage Trust, è riuscita identificare e filmare i resti incredibilmente intatti della nave che ha ispirato i sogni di moltissimi successivi avventurieri. Alla nave è stata intitolata anche una delle capsule spaziali Crew Dragon di SpaceX. Gran parte della tre alberi lunga 44 metri e rinvenuta a 3.008 metri di profondità, è rimasta perfettamente conservata nelle fredde acque antartiche. Al punto che è ancora possibile leggere a poppa il nome inciso in lettere dorate: Endurance.