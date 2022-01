Osservata per la prima volta la morte di una stella gigante. VIDEO

Gli scienziati hanno potuto osservare per 130 giorni la stella fino alla detonazione finale. "È come guardare una bomba a orologeria che ticchetta", ha detto una delle autrici dello studio

Per la prima volta degli astronomi hanno potuto osservare in tempo reale la fine della vita di una stella gigante rossa. La novità è contenuta in uno studio della Northwestern University e dell’Università della California pubblicato sull’Astrophysical Journal. Gli astronomi hanno potuto osservare per 130 giorni la stella fino alla detonazione finale.