Cina, trovato fossile dinosauro rannicchiato in uovo come un pulcino

Un raro embrione di dinosauro è stato ritrovato perfettamente conservato nell'uovo e fossilizzato in una posizione che finora si pensava tipica solo degli uccelli in procinto di nascere. L’esemplare è stato ribattezzato 'Baby Yingliang' e risale ad almeno 66 milioni di anni fa.

La scoperta

È stato trovato nel sud della Cina, a Ganzhou, e il suo identikit è stato pubblicato sulla rivista iScience da un team internazionale guidato dall'Università di Birmingham e dall'Università cinese di geoscienze a Pechino. Si tratta di un oviraptosauro, un teropode 'parente' degli uccelli, che si stava preparando a schiudersi dal suo uovo proprio come un pulcino. "La maggior parte degli embrioni di dinosauro sono incompleti con gli scheletri disarticolati: siamo rimasti molto sorpresi nel vedere questo embrione perfettamente conservato nel suo uovo, in una postura simile a quella degli uccelli. È qualcosa che non era mai stato visto finora nei dinosauri non aviani", commenta Waisum Ma dell'Università di Birmingham. Baby Yingliang è lungo 27 centimetri dalla testa alla coda e si trova all'interno di un uovo di 17 centimetri. La sua testa è ripiegata sotto il ventre, affiancata dalle zampe, mentre la schiena segue la curvatura del guscio. "Sembra un piccolo uccello rannicchiato nel suo uovo, una prova in più del fatto che molte caratteristiche degli uccelli moderni si sono evolute prima nei dinosauri loro antenati", spiega Steve Brusatte dell'Università di Edimburgo.