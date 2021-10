Settimana mondiale dello Spazio 2021, programma e iniziative

Dal 4 al 10 ottobre appuntamento, in tutto il mondo, con eventi e programmi didattici per celebrare la ricorrenza annuale istituita dalle Nazioni Unite nel 1999. Quest’anno, in particolare, si celebrano “Le donne nello Spazio”. L'obiettivo: fornire modelli di riferimento alle bambine e alle ragazze che sognano una carriera in quest’ambito Condividi:

I contributi che lo Spazio, la scienza e la tecnologia portano al miglioramento della condizione umana sono i temi cardine della Settimana mondiale dello Spazio (World Space Week) che si tiene dal 4 al 10 ottobre, organizzata sotto l'egida delle Nazioni Unite. Per l’occasione, in tutto il mondo, si svolgono eventi e programmi didattici aperti a tutti (QUI IL SITO - QUI IL PROGRAMMA IN ITALIA). E quest’anno, in particolare, si celebrano “Le donne nello Spazio”, con un focus sui moltissimi contributi che le donne hanno dato al settore. L'obiettivo: fornire modelli di riferimento alle bambine e alle ragazze che sognano una carriera in quest’ambito.

La storia della Settimana Mondiale dello Spazio approfondimento N.E.R.D. Non è roba per donne: parliamo di Spazio Il periodo 4-10 ottobre è stato dichiarato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come momento di tempo da dedicare ogni anno alla Settimana dello Spazio, a partire dal 1999. Nell’ultima edizione, cioè quella del 2020, hanno avuto luogo più di 6.500 eventi, in oltre 90 Paesi. E anche quest’anno, per l’edizione 2021, saranno oltre 90 le Nazioni che prenderanno parte all’iniziativa con webinar, incontri, discussioni e tavole rotonde (che si svolgeranno prevalentemente online).

Il tema di quest’anno è dedicato alle donne approfondimento Spazio, astronauti cinesi tornano sulla Terra da missione di 3 mesi Ogni anno la World Space Week Association (WSWA) seleziona un tema principale per l’evento. Nel 2021 al centro della manifestazione c’è il ruolo delle donne. L’obiettivo è quello di celebrare il loro lavoro e di mostrare esempi per le più giovani che vogliano avvicinarsi al settore. Sono previsti diversi incontri per aprire il più possibile la conversazione e per sensibilizzare sul tema. Come ad esempio quello organizzato dalla Space Foundation negli Usa, dal titolo “Space Is Better Together“, che prevede una settimana di testimonianze sull’impatto delle donne nello Spazio. Mentre l’ufficio delle Nazioni Unite per gli Outer Space Affairs (UNOOSA) coordinerà una campagna sui social media tutta incentrata sulle "Women in Space". Ma si parlerà anche di gender pay gap, di tecnologia, matematica e dell’importanza di un’educazione nelle materie scientifiche uguale per tutti.