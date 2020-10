La settimana Mondiale dello Spazio 2020: quello che c'è da sapere

Si celebra dal 4 al 10 ottobre con migliaia di eventi in tutto il mondo. Il tema di quest'anno sono i satelliti. Grazie ad essi anche i Paesi in via di sviluppo potranno presto accedere a connessioni rapide. Osservarli è semplice: ecco come fare

La Settimana Mondiale dello Spazio celebra i contributi che lo spazio, la scienza e la tecnologia portano al miglioramento della condizione umana. In questi giorni si susseguiranno più di 8mila eventi in 96 Paesi. Avranno come tema l’esplorazione dello spazio, la sua funzione e le ricadute nella vita quotidiana delle tecnologie nate per l’astronautica. Agenzie spaziali, compagnie aerospaziali, scuole, planetari, musei e club di astronomia organizzano appuntamenti in tantissime città.

Il tema 2020: i satelliti

approfondimento

Marte, scoperta una rete di laghi salati sotto i ghiacci del Polo Sud

Nel 2020, la Settimana Mondiale dello Spazio è dedicata ai satelliti e ai vantaggi che portano all'uomo sotto il tema "I satelliti migliorano la vita". Il numero di satelliti è in aumento: grandi satelliti in orbita molto alta (geostazionaria) sono stati utilizzati per decenni per trasmettere comunicazioni in tutto il mondo (ad esempio per la tv). Diverse società stanno lanciando ora satelliti più piccoli per fornire Internet e altri servizi alle regioni meno servite. L'obiettivo è aiutare le persone in tutto il mondo a connettersi stimolando le economie dei Paesi in via di sviluppo.