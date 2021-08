5/10 ©IPA/Fotogramma

"In media abbiamo una Luna piena al mese, in quanto il nostro satellite impiega 29,5 giorni, ossia poco meno di un mese, per completare il suo ciclo. Per questo motivo - spiega l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope - accade che, di tanto in tanto, abbiamo 13 volte la Luna piena in un anno"