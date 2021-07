NASA, asteroide grande come grattacielo sfiorerà Terra il 31 luglio

Si tratta di 2019 YM6 ed è tra quelli che l'agenzia spaziale cataloga come Neo (Near Earth Object), gli oggetti spaziali che gravitano nelle vicinanze del nostro Pianeta. Secondo le informazioni riportate sul sito, ha un diametro tra i 100 e i 230 metri

È grande come un grattacielo e passerà vicino alla Terra sabato 31 luglio. Si tratta di 2019 YM6 ed è tra quelli che la Nasa cataloga come Neo (Near Earth Object), gli oggetti spaziali che gravitano nelle vicinanze del nostro Pianeta. Secondo le informazioni riportate sul sito dell’agenzia spaziale, ha un diametro tra i 100 e i 230 metri. Passerà a circa 6,8 milioni di chilometri dalla Terra. Per questo - e anche in ragione delle dimensioni contenute - non è considerato particolarmente pericoloso, ma da sorvegliare.