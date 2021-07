Alle radici del genio: nuovo albero genealogico di Leonardo da Vinci

Qual’era il segreto di un ingegno universale e di un talento straordinario e versatile come quello di Leonardo? La caccia al Dna dei discendenti ci darà qualche risposta in più. Questo grazie ad un nuovo e più completo albero genealogico della sua famiglia. Frutto di decenni di ricerche documentali, ricostruisce di padre in figlio 21 generazioni, dal 1331 (ben prima della sua nascita) ad oggi e identifica 14 discendenti in linea diretta maschile. Si tratta di persone viventi, di cui 13 finora sconosciute. Nel 2016 erano già stati individuati 35 discendenti viventi di Leonardo, ma erano per lo piu' indiretti, frutto di parentele parallele anche in linea femminile, come nel caso piu' noto del regista Franco Zeffirelli. Non erano quindi dunque persone che secondo esperti e scienziati potevano dare informazioni utili sul Dna di Leonardo.