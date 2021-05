Suoni misteriosi da Venere registrati dalla Nasa. VIDEO

Il suono proveniente da Venere è stato “catturato” dalla Nasa ed è al centro di uno studio pubblicato su Geophysical Research Letters. La sonda solare Parker dell’agenzia governativa americana ha effettuato un sorvolo avvicinandosi come mai prima d’ora al pianeta, arrivando a sole 517 miglia sopra la superficie. I suoni inquietanti sono stati raccolti durante il terzo sorvolo effettuato l'11 luglio 2020, quando è stato rilevato il segnale mentre la sonda era sulla via del ritorno per studiare il Sole. La sonda solare Parker è stata lanciata dalla NASA nel 2018 per studiare la nostra stella e arrivare entro 4,3 milioni di miglia dal centro del sole entro il 2025.