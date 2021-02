Scienziati hanno sequenziato DNA di mammut di 1 milione di anni fa

Gli scienziati hanno preso in esame il Dna prelevato dai molari di tre esemplari di mammut: il più recente risale a 870.000 anni fa, mentre i due più antichi sarebbero vissuti rispettivamente 1,65 e 1,34 milioni di anni fa. "I campioni sono mille volte più antichi dei resti dei vichinghi e sono addirittura precedenti alla comparsa degli umani e dei Neanderthal", precisa l'esperto di genetica evolutiva, Love Dalén. Analizzarli è stato come fare un incredibile tuffo nel passato, considerato che finora il Dna più antico sequenziato era quello di un cavallo vissuto tra 560.000 e 780.000 anni fa.

La scoperta attraverso i denti

L'estrazione del materiale genetico dai denti di mammut non è stata facile: nei campioni erano infatti presenti solo piccole quantità di Dna, degradato in minuscoli frammenti. Il mammut più antico è chiamato "Krestovka" dal nome della località in cui è stato trovato e potrebbe, infatti, appartenere a una linea evolutiva sconosciuta che sarebbe convissuta con i mammut delle steppe, finora considerati gli unici esistenti in quel periodo in Siberia. I misteriosi mammiferi preistorici avrebbero perfino colonizzato il Nord America 1,5 milioni di anni fa: dall'incrocio coi mammut lanosi sarebbero poi nati i mammut columbiani. Un altro elemento interessante emerge dalle analisi sul secondo esemplare di mammut più antico, chiamato "Adycha": era un antenato del mammut lanoso e nel genoma presentava già i geni necessari per sopravvivere al rigido clima dell'Artico, un adattamento che, dunque, si sarebbe sviluppato gradualmente nel tempo.