L’Agenzia spaziale italiana “porta” gli studenti sulla Luna

Gli studenti italiani potranno mandare messaggi in orbita attorno alla Luna. L’iniziativa è promossa dal ministero dell’Istruzione, in accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), in occasione del lancio della prossima missione Artemis della Nasa, in programma nel 2021. L’iniziativa è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. Ogni alunno potrà proporre un solo contributo che dovrà essere esente dal diritto di autore. Potrà partecipare un singolo studente, una classe, oppure anche un intero istituto. “È un’opportunità - si legge in una nota dell’Asi - per tutti gli studenti di fare arrivare la loro creatività in orbita intorno la Luna, attraverso immagini, disegni, pensieri, canzoni e poesie”.Il materiale dovrà essere inviato entro il 20 gennaio del 2021 e, una volta valutato, sarà raccolto su un supporto digitale, che verrà spedito in orbita intorno alla Luna con la missione Artemis in programma entro la fine del 2021.