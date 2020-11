Cina, lanciata la missione Chang'e-5: raccoglierà le rocce lunari

Il recupero dei campioni di rocce lunari

approfondimento

La missione, chiamata Chang'e-5, era inizialmente prevista per il 2017, ma un guasto a un motore del razzo aveva portato al suo rinvio. Ora è finalmente partita e un suo eventuale successo potrebbe permettere alla Cina di diventare il terzo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, ad aver recuperato campioni dalla Luna. La sonda, infatti, dovrebbe raccogliere due chilogrammi di materiale di superficie in un’area precedentemente inesplorata conosciuta come Oceanus Procellarum (o “Oceano delle tempeste”) che, come riportato dalla rivista Nature, consiste in una vasta pianura lavica. L’allunaggio della sonda Chang’e-5 è previsto per la fine di novembre. La raccolta del materiale avverrà nell’arco di un intero giorno lunare, equivalente a circa 14 giorni terrestri. I campioni saranno quindi riportati sulla Terra tramite una capsula programmata per atterrare nel deserto della Mongolia interna verso la metà di dicembre.



Il ruolo dell’Agenzia Spaziale Europea

Nel corso della missione Chang’e-5, la Cina collaborerà a stretto contatto con l’Agenzia Spaziale Europea. L’Esa, infatti, monitorerà due passaggi fondamentali per la missione: l’allontanamento del razzo dalla Terra e il ritorno della capsula contenente i campioni di rocce lunari. Basandosi sulla stazione di comunicazione nella Guyana Francese (Kourou), nel primo caso, e sulla stazione di comunicazione spagnola (Maspalomas), nel secondo, l’Esa fornirà all’agenzia spaziale cinese tutte le informazioni necessarie per gestire l’andamento della missione.