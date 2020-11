Ritrovato in Sudafrica un teschio di un “cugino” dell’Homo erectus

La scoperta nel dettaglio

approfondimento

La scoperta ha dell’incredibile in quanto i resti ritrovati appartengono al primo esemplare conosciuto e meglio conservato di Paranthropus robustus. “Solitamente la maggior parte dei reperti fossili è solo un singolo dente sparso qua e là, quindi avere trovato qualcosa di simile è molto raro. Siamo stati molto fortunati", ha dichiarato alla Bbc Angeline Leece, tra i ricercatori di Melbourne.

Un altro aspetto curioso del ritrovamento riguarda la posizione in cui sono stati rinvenuti i frammenti di teschio, ricostruito in circa due anni di studi: si sono conservati per circa 2 milioni di anni a pochi metri dal punto in cui nel 2015 è stato ritrovato il cranio di un bambino di Homo erectus.

Paranthropus robustus e Homo erectus: le differenze

Il Paranthropus robustus aveva denti grandi e un cervello piccolo, al contrario dell'Homo erectus che aveva un cervello grande e denti piccoli. Gli esperti ritengono che la dieta del primo implicasse il consumo di piante particolarmente resistenti, come tuberi e corteccia, e che i cambiamenti climatici possano aver ridotto il cibo a disposizione della specie, accelerandone l’estinzione. Mentre l’Homo erectus, con denti più piccoli, molto probabilmente si nutriva sia di piante che di carne. “Queste due specie molto diverse, rappresentano esperimenti evolutivi divergenti”, ha spiegato Leece, sottolineando come “la documentazione fossile sembra suggerire che 2 milioni di anni fa il Paranthropus robustus era molto più comune dell'Homo erectus”.