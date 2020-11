Nasa, l’equipaggio della Crew Dragon si prepara al lancio

L'equipaggio della capsula Crew Dragon della SpaceX è arrivato in Florida , presso il Kennedy Space Center della Nasa , per prepararsi al lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale previsto la sera del 14 novembre, ma sui preparativi incombe la tempesta tropicale Eta, che si sta avvicinando al Sud della Florida. In programma c’è anche un test sulla rampa di lancio: mercoledì 11 novembre quando i quattro astronauti saliranno sulla navetta Crew Dragon, chiamata "Resilience", per una prova generale pre-volo.

Astronauti in quarantena

L’obiettivo della missione, se tutto andrà come da programma, è arrivare a destinazione alle 10.20 (ora italiana) del 15 novembre, ma raffiche di vento e forti piogge dovute alla tempesta tropicale Eta potrebbero ostacolare i preparativi per il lancio. "Chiaramente, la tempesta potrebbe avere un impatto" ha osservato il comandante Mike Hopkins. "Ci adatteremo e saremo pronti per partire quando il meteo sarà buono" ha aggiunto. Lui e i suoi colleghi della Nasa Victor Glover e Shannon Walker e l'astronauta giapponese Soichi Noguchi, sono in quarantena, come da sempre accade per gli astronauti che stanno per affrontare un lancio, e passeranno i prossimi giorni a esaminare i piani di volo. Sono arrivati a Cape Canaveral in vista del primo volo operativo con equipaggio della navetta costruita dall'azienda di Elon Musk per la Nasa dopo il volo di prova del maggio scorso.

Verso la Stazione Spaziale Internazionale



"Siamo pronti - ha detto Hopkins - stiamo iniziando questa nuova era in cui faremo ruotare gli equipaggi verso la Stazione Spaziale Internazionale dal suolo americano con i nostri partner commerciali come SpaceX. Quindi siamo molto entusiasti di farne parte". Il lancio della missione, chiamata Crew-1, è previsto il 14 novembre alle ore 19,49 della costa Est degli Stati Uniti, quando in Italia saranno le 1,49 del 15 novembre. Si inaugurerà in questo modo la nuova serie dei voli di rotazione dell'equipaggio della Stazione Spaziale con la navetta della SpaceX, dopo il successo del volo di prova di maggio con gli astronauti della Nasa Doug Hurley e Bob Behnken. "Quello che stiamo facendo è passare da un volo di prova a voli operativi", ha osservato l'amministratore della Nasa Jim Bridenstine. "Ogni volo è una prova quando si tratta di viaggi spaziali, ma - ha osservato - è anche vero che dobbiamo essere in grado di raggiungere regolarmente la Stazione Spaziale".