Crew Dragon, fissato per il 14 novembre il primo volo con 4 astronauti

È ufficiale: il primo volo operativo con equipaggio della navetta Crew Dragon inizierà il 14 novembre. In un primo momento era stato messo in programma per il 31 ottobre, ma un problema tecnico ai motori del razzo Falcon 9 aveva costretto SpaceX a rinviarlo. La navetta, costruita per la Nasa dall’azienda di Elon Musk, partirà nella serata del 14 novembre dalla base di Cape Canaveral, in Florida, quando in Italia sarà l’1:49 del 15 novembre. Il suo obiettivo sarà portare quattro astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss): Victor Glover, Mike Hopkins, Shannon Walker (tutti della Nasa) e Soichi Noguchi dell’agenzia spaziale giapponese (Jaxa). I cosmonauti resteranno sull’avamposto umano per sei mesi.