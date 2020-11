Sonda Hayabusa, svolta la prima prova dell’invio dei campioni raccolti

La sonda giapponese Hayabusa 2 si sta preparando a lanciare verso la Terra la capsula contenente il materiale prelevato dall’asteroide Ryugu. La prima prova della procedura è andata a buon fine, come spiega la Jaxa, l’Agenzia Spaziale Giapponese, su Twitter. Durante l’operazione la capsula non è stata staccata, ma per il resto sono state eseguite tutte le “manovre” che andranno ripetute il giorno del lancio vero e proprio. La simulazione è stata seguita con molta tensione all’interno del centro di controllo della missione. Come nell’operazione effettiva, i tecnici hanno inviato i comandi per controllare la sonda e il sistema di terra e hanno atteso con ansia il “Go”, ossia l’autorizzazione a procedere. Dopo il via libera sono stati inviati altri comandi alla capsula. Anche i membri dell’Ambasciata australiana hanno partecipato alla prova, seppur “virtualmente”, perché lo scorso agosto il governo australiano aveva rilasciato l’autorizzazione per far rientrare la capsula Haybusa 2 sul proprio territorio.