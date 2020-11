Dal cratere Chicxulub nuovi indizi sulla vita primordiale sulla Terra

Tracce di un ecosistema microbico nel cratere Chicxulub

Per compiere lo studio, descritto nel dettaglio sulle pagine della rivista specializzata Astrobiology, i ricercatori hanno analizzato 4 campioni di roccia prelevati dal cratere Chicxulub, rivelando la presenza di piccole sfere di pirite.

Un’ulteriore analisi condotta sugli isotopi di zolfo presenti nel minerale, ha poi dimostrato che queste particolari strutture ospitavano un ecosistema microbico. Nello specifico, è emerso che i microrganismi un tempo presenti all’interno delle sfere di pirite si alimentavano delle reazioni chimiche avvenute nella roccia nel sistema idrotermale generato dall’impatto.

I risultati dello studio

Gli autori dello studio precisano che il cratere Chicxulub aveva un ambiente sotterraneo che ospitava “un vasto sistema idrotermale esistito per centinaia di migliaia, se non milioni di anni“. Inoltre, “gli organismi che riducono i solfati termofili che attualmente si trovano nelle stesse rocce, ora sepolti a centinaia di metri sotto il fondo del mare, potrebbero essere i resti viventi di quella colonia di microrganismi di circa 66-63 milioni di anni fa”. “La nuova scoperta rappresenta una pietra miliare e suggerisce come i siti di impatto durante l’Adeano potrebbero aver ospitato sistemi simili che hanno fornito nicchie per l’evoluzione precoce della vita sul nostro pianeta“, concludono i ricercatori.