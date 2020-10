vLume, software di realtà virtuale con cui si “cammina” nelle cellule

Lo spiega uno studio pubblicato su Nature Methods. La tecnologia permette di esplorare le cellule in 3D come non è mai stato possibile fare finora

La realtà virtuale permette di “camminare” all’interno delle cellule, grazie a un software – che si chiama vLume - che consente di esplorarle in 3D come non è mai stato possibile fare prima. Lo presenta nel dettaglio uno studio pubblicato sulla rivista Nature Methods dal gruppo dell’Università britannica di Cambridge, coordinato da Steven Lee. Secondo gli autori della ricerca, la realtà virtuale aiuterà a comprendere la biologia delle cellule, e a sviluppare e testare nuovi trattamenti terapeutici.