Scoperto in Nuova Scozia uno squalo bianco di cinque metri

I ricercatori dell’organizzazione non governativa OCEARCH hanno scoperto un enorme squalo bianco (Carcharodon carcharias) di sesso femminile al largo della Nuova Scozia, una delle provincie marittime a est del Canada. L’animale è largo 5 metri, pesa 1.606 chilogrammi e, stando a quanto dichiarato dagli esperti, dovrebbe avere un’età di circa 50 anni. Le numerose cicatrici presenti sul corpo dell’esemplare hanno spinto i ricercatori a descriverlo come la “regina dell’oceano” e a soprannominarlo Nukumi, come tributo alla leggendaria figura della saggia nonna presente nel folklore del popolo nativo americano Mi’kmaq, un tempo presente anche in Nuova Scozia.

Le caratteristiche dello squalo bianco

approfondimento

Squalo bianco: resistenza al cancro e guarigioni lampo scritte nel Dna

Considerando che gli squali bianchi possono sopravvivere fino a 70 anni, sembra probabile che Nukumi possa aver avuto la sua prima cucciolata 30 anni fa ed essersi riprodotta circa 15 volte nel corso della sua vita. In linea teorica, la “regina dell’oceano” potrebbe quindi avere un centinaio di figli. Chris Fischer, il capo della spedizione OCEARCH, l’ha definita “una vera e propria matriarca dell’oceano”. Dopo aver “taggato” Nukumi con un dispositivo GPS, i ricercatori hanno prelevato un campione del suo sangue ed effettuato un’ecografia per ottenere delle immagini dei suoi enormi organi. Per le sue dimensioni, la “regina dell’oceano” è uno dei più grandi squali bianchi mai registrati.



Il lavoro dei ricercatori di OCEARCH

I ricercatori di OCEARCH useranno i dati raccolti nel corso della loro spedizione, in corso da quasi un mese, per ottenere una migliore comprensione dei percorsi seguiti dagli squali durante le migrazioni e scoprire dettagli finora sconosciuti sulle vite di questi animali. Oltre a Nukumi, il gruppo ha raccolto campioni da altri sette squali bianchi, tutti più piccoli della “regina dell’oceano”. “Grazie ai nuovi dati che abbiamo raccolto, questa matriarca condividerà la sua saggezza con noi per molti anni a venire”, hanno scritto gli esperti di OCEARCH sulla loro pagina Facebook.