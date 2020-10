Il cargo Cygnus ha raggiunto la Iss. A bordo materiali ed esperimenti

L’arrivo del cargo Cygnus

approfondimento

Prevista per il 2023 la prima passeggiata spaziale di un turista

Cygnus ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale proprio mentre l’avamposto umano volava sull’Egitto. Il cargo è stato catturato con un braccio robotico dal comandante Chris Cassidy della Nasa, assistito da Ivan Vagner dell'Agenzia Spaziale Russa (Roscosmos), che ha monitorato i sistemi della capsula senza pilota durante il suo avvicinamento. La Nasa ha celebrato l’arrivo del cargo scrivendo su Twitter: “Benvenuta a bordo della Stazione Spaziale, Kalpana Chawla”. La 14esima missione di Cygnus, infatti, è dedicata alla memoria di Kalpana Chawla, astronauta vittima dell'incidente dello Shuttle Columbia, che era stata la prima donna di origine indiana ad andare nello spazio. In seguito alla cattura del cargo, i controllori di terra hanno manovrato il braccio robotico per installare la capsula sul modulo Unity della stazione orbitale. Una volta completata l’operazione sarà possibile procedere al trasferimento dei materiali da Cygnus alla Iss.



Gli esperimenti scientifici trasportati

Nel corso di ogni missione di rifornimento, Cygnus porta sulla Stazione Spaziale Internazionale vari rifornimenti per l’equipaggio e materiali, ma anche vari esperimenti scientifici. Questa volta, il cargo ha portato con sé tutto il necessario per lo svolgimento del test Plant Habitat-02, il cui obiettivo è valutare i valori nutrizionali e i parametri di crescita delle piante coltivate nello spazio, come i ravanelli. Inoltre, Cygnus ha consegnato alla Stazione Spaziale anche il Sistema Universale della Gestione dei Rifiuti (Uwms), basato su una nuova tecnologia per la toilette degli astronauti, un candidato farmaco per una forma di leucemia e una telecamera per la realtà virtuale che permetterà di catturare immagini all'esterno della stazione orbitale. Degli altri materiali presenti a bordo del cargo permetteranno all’equipaggio della Iss di condurre degli esperimenti sull’ossidazione dell’ammoniaca in microgravità come mezzo potenziale di produzione di acqua ed energia utilizzabile nelle missioni di esplorazione dello spazio profondo.