La dorsale italiana in fibra ottica aiuta a studiare il cosmo

La dorsale italiana in fibra ottica è stata protagonista di un esperimento innovativo e potrebbe offrire agli astrofisici la possibilità di collegare i maggiori radiotelescopi italiani in un’unica infrastruttura per lo studio dei fenomeni astronomici, grazie a laser e orologi atomici di ultima generazione, diventando un importante allenato per lo studio dell’universo. La ricerca che certifica queste potenzialità è stata pubblicata sulla rivista Optica e vi hanno collaborato l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). "La distribuzione di segnali laser sulla rete in fibra ottica dell’Inrim è uno strumento fondamentale per le misure di frequenza ad altissima precisione e da anni ne sfruttiamo le potenzialità in esperimenti di fisica fondamentale e applicata – dice Cecilia Clivati ricercatrice all’Inrim e prima autrice dell’articolo -. Speriamo che gli strumenti e le tecniche sviluppate in questo lavoro possano portare vantaggi anche nell’interferometria astronomica, una delle discipline più complesse e potenti che l’uomo ha sviluppato per l’osservazione dello Spazio".