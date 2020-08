Dal 2021 al via primo dottorato italiano in intelligenza artificiale

Si tratta di “un'opportunità straordinaria per il Paese anche in relazione alle applicazioni in ambito sanitario", ha commentato la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, con delega all'IA. Il dottorato, per cui sono state messe già a disposizione 194 borse di studio, sarà articolato in 5 corsi

“Un'opportunità straordinaria per il Paese anche in relazione alle applicazioni in ambito sanitario", l’ha definita la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, con delega all'IA. Si tratta, per la prima volta in Italia, del dottorato in Intelligenza Artificiale che partirà nel nostro Paese con l'anno accademico 2021-2022. La conferma è arrivata dopo la firma della convenzione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), l'Università Sapienza di Roma, il Politecnico di Torino, l'Università Campus Bio-Medico di Roma, l'Università Federico II di Napoli e l'Università di Pisa.