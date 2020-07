Tetraquark, scoperta dal Cern una nuova particella esotica pesante

Il Tetraquark

"Particelle fatte da quattro o più quark sono note già da tempo e sono comunemente definite esotiche", spiega Giovanni Passaleva, responsabile internazionale di LHCb. "Quella che abbiamo scoperto con i dati del nostro esperimento è tuttavia speciale perché è composta da quattro quark pesanti, due quark charm e due quark anticharm, rappresentando un banco di prova privilegiato per lo sviluppo di modelli teorici delle interazioni forti che tengono assieme i nuclei degli atomi”. Lo studio è stato firmato da oltre novecento scienziati.

"La misura delle proprietà della nuova particella consentirà di progredire nella comprensione delle interazioni forti, la cui teoria è caratterizzata da equazioni estremamente difficili da risolvere quando i quark sono legati all'interno delle particelle, rendendo molto difficoltoso predirne esistenza e caratteristiche", spiega la ricercatrice "L'esistenza della particella - prosegue An - è stata appurata con un'elevata probabilità statistica. “Un puzzle ancora da risolvere – aggiunge la ricercatrice cinese Liupan An, che lavora all'Infn di Firenze grazie a una borsa di studio - riguarda la natura di questo tipo di particelle. In particolare, se vanno intese come sistemi di quark strettamente legati tra di loro, oppure se hanno una struttura più simile a delle molecole".

Il ruolo dell’Infn

L'Istituto italiano di fisica nucleare “è stato uno dei maggiori contributori al progetto, alla costruzione e alle operazioni del rivelatore, contando nella collaborazione più di un centinaio di ricercatori, tecnologi e tecnici”. Lo assicura Vincenzo Vagnoni, ricercatore della sede di Bologna e responsabile nazionale dell'esperimento LHCb. "Il nostro rivelatore sta ora subendo un'ulteriore trasformazione che lo condurrà a raggiungere nuovi traguardi nel futuro decennio, acquisendo una quantità di dati maggiore rispetto a quanto fatto finora", conclude Matteo Palutan, ricercatore Infn dei Laboratori Nazionali di Frascati e vice-responsabile internazionale di LHCb.