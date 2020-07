Riscaldamento globale, raggiunti livelli mai visti in 6mila anni

Il riscaldamento globale sta raggiungendo livelli mai visti da almeno 6mila anni. È questo il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Data dai climatologi dell'Università del Nord Arizona, coordinati da Darrell Kaufman. Dalla metà dell’Ottocento, infatti, le temperature sono salite fino a toccare punte record.

La Terra prima del riscaldamento globale

Siamo ormai abituati a parlare di riscaldamento globale, ma il fenomeno è piuttosto recente. In 150 anni, però, è riuscito a cancellare il processo che per sei millenni ha mantenuto le temperature piuttosto basse sul nostro pianeta. È quello che dimostra la ricerca condotta dai climatologi dell'Università del Nord Arizona con a capo Darrell Kaufman. Tra le evidenze dello studio c’è quella di un “raffreddamento globale”, che invece si è verificato negli ultimi sei millenni per interrompersi a metà del XIX secolo. Dopo l'ultima grande era glaciale, la temperatura media della Terra risulta più alta rispetto a 6500 anni fa e superiore di circa 0,7° C rispetto al 1800. Da quel secolo, però è iniziata un’inversione di tendenza con una progressiva crescita del riscaldamento globale fino a causare un innalzamento di circa 1° C.

La spiegazione nei gas serra

Lo studio coordinato da Darrell Kaufman ha ricostruito la temperatura media dell'Olocene – l’era geologica iniziata circa 12 mila anni fa, nella quale la Terra si trova attualmente - facendo riferimento a un database compilato da un gruppo internazionale di paleoscienziati, riuniti nel giugno 2019 in Svizzera. Per ricostruire le temperature medie del globo negli ultimi 6mila anni rispetto a quelle scaturite dalla metà del 1800 i climatologi hanno analizzato i sedimenti di mari e laghi, gli strati di ghiaccio dei Poli e i pollini fossili. “Prima del riscaldamento la Terra è andata incontro a un raffreddamento globale”, ha spiegato Kaufman. I risultati della ricerca indicano che "il riscaldamento globale ha poi raggiunto livelli mai visti negli ultimi sei millenni e che l'andamento delle temperature si è invertito insieme al progressivo aumento dei cosiddetti gas serra".