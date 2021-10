Vulcani attivi in Italia: l'elenco completo

In base allo stato di attività, la comunità scientifica divide i vulcani in due categorie principali: estinti e attivi. Quest’ultimi possono essere ulteriormente suddivisi in due sottogruppi: quiescenti e con attività persistente. I primi sono vulcani la cui ultima eruzione è avvenuta nel corso degli ultimi 10mila anni e che, pur trovandosi in una fase di riposo, continuano a mostrare segni di attività vulcanica. Non è possibile escludere che in futuro possano tornare a eruttare nuovamente. Secondo una classificazione più rigorosa, gli scienziati considerano come quiescenti quei vulcani il cui tempo di riposo attuale è inferiore al più lungo periodo di riposo registrato in precedenza. In Italia si trovano in questa situazione: Vesuvio, Campi Flegrei, Colli Albani, Lipari, Ischia, Vulcano, Pantelleria, Panarea e Isola Ferdinandea. Si definiscono ad attività persistente, invece, quei vulcani che danno eruzioni continue o separate da brevi periodi di riposo. In Italia sono due, come riporta anche l'Ingv: Etna e Stromboli.