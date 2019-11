Dall'8 novembre è in mostra al Museo Nazionale Leonardo da Vinci della Scienza e della Tecnologia di Milano un modello di lanciatore Vega (Vettore Europeo di Generazione Avanzata) in scala 1 a 1, progettato da Avio e realizzato dall’Agenzia spaziale italiana ed europea. Il modello esposto è alto ben 30 metri, per 3 metri di diametro: le sue misure corrispondono alle dimensioni reali dei lanciatori utilizzati per portare in orbita gli oggetti e attrezzature necessari per il completamento delle missioni spaziali.

Dove visitare il lanciatore Vega a Milano

Il lanciatore Vega è stato presentato l’8 novembre in un evento a cui hanno preso parte diversi esperti del settore, tra i quali Fiorenzo Galli, Direttore Generale Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, Stefano Bianchi, Head Space Transportation Development Department di Esa (Agenzia Spaziale Europea) ed Enrico Russo, Direttore Tecnico di Asi (Agenzia Spaziale Italiana).

Il modello Vega arricchisce la sezione del museo dedicata allo spazio ed è esposto vicino a un enorme oggetto di grande richiamo, il sottomarino Enrico Toti, in una posizione di rilievo che ricorda ai visitatori il determinante ruolo che gioca l’Italia nei settori della ricerca e dello sviluppo di tecnologie spaziali.

L’esposizione è arricchita da scatti suggestivi e infografiche, che, oltre a mostrare le caratteristiche tecniche dei lanciatori, illustrano ai visitatori le varie fasi di lancio di Vega. Osservando tutte le immagini è possibile notare l’evoluzione dei lanciatori nel corso del tempo.

Come mostrato in uno spettacolare video di LaPresse, il razzo svetta rispetto alle costruzioni circostanti e la sua imponente sagoma risulta visibile anche nelle ore serali, grazie al sistema di illuminazione predisposto dal Museo Da Vinci di Milano.