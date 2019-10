"Abbiate il coraggio di condividere le vostre feci per la scienza e aiutare a cambiare il futuro della salute dell’intestino. L’annuncio campeggia su una pagina del sito internet di Seed, un’azienda statunitense che si occupa di studiare i microrganismi e le loro interazioni nella nostra pancia. Il progetto mira a realizzare un grande archivio foto con le immagini scattate dagli utenti e condivise proprio con Seed. Il database sarà poi utilizzato per addestrare un’intelligenza artificiale che possa procedere autonomamente all’analisi visiva delle feci. L’obiettivo finale è quello di ottenere, proprio attraverso lo studio delle foto, informazioni preziose per la diagnosi di varie malattie dell’apparato digerente e non solo.

Come inviare le foto

Entrando sul sito, ma solo da smartphone, oltre all’appello che invita a condividere le foto, è presente un modulo da compilare con due dati: il proprio indirizzo email e il momento del giorno in cui abitualmente si va in bagno. Nel passaggio successivo, viene chiesto di scattare la foto alle proprie feci e infine di inviarla.

L’intelligenza artificiale del Mit e la Scala di Bristol

Il sito spiega anche che l’intelligenza artificiale utilizzata è stata messa a punto dal Mit, Massachusetts Institute of Technology e che le foto verranno comparate attraverso la Bristol Stool Scale, la scala delle feci di Bristol, metodo utilizzato per una classificazione in sette tipi base a forma, consistenza e colore.